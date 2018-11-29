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شرطة القنفدة تحقق مع معتدي على طبيب بالمستشفى العام

شرطة القنفدة تحقق مع معتدي على طبيب بالمستشفى العام
نايف السالم(صدى):

أقدم شخص على إلحاق الأضرار بجهاز أشعة الرنين المغناطيسي بمستشفى القنفذة الأمر الذي تسبب في إلحاق إصابات طفيفة في أحد الأطباء بالإضافة إلى تلفيات الجهاز .

ووفقاُ للمتحدث باسم صحة القنفدة إبراهيم المتحمي فقد تقدمت إدارة المستشفى ببلاغ ضد المعتدي وإستدعاء الشركة الموردة للجهاز لحصر الأضرار والتلفيات بجهاز أشعة الرنين المغناطيسي .

من جانبها تحقق شرطة القنفدة في الواقعة وملابساتها بعد إصابة الطبيب الذي يمارس عمله حالياً .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 21567 ] نشر منذ 43 دقيقة

راح فيها بقيمة الجهاز

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