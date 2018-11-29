شرطة القنفدة تحقق مع معتدي على طبيب بالمستشفى العام
أقدم شخص على إلحاق الأضرار بجهاز أشعة الرنين المغناطيسي بمستشفى القنفذة الأمر الذي تسبب في إلحاق إصابات طفيفة في أحد الأطباء بالإضافة إلى تلفيات الجهاز .
ووفقاُ للمتحدث باسم صحة القنفدة إبراهيم المتحمي فقد تقدمت إدارة المستشفى ببلاغ ضد المعتدي وإستدعاء الشركة الموردة للجهاز لحصر الأضرار والتلفيات بجهاز أشعة الرنين المغناطيسي .
من جانبها تحقق شرطة القنفدة في الواقعة وملابساتها بعد إصابة الطبيب الذي يمارس عمله حالياً .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 21567 ] نشر منذ 43 دقيقة
راح فيها بقيمة الجهاز