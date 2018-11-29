شرطة القنفدة تحقق مع معتدي على طبيب بالمستشفى العام

نايف السالم(صدى):

أقدم شخص على إلحاق الأضرار بجهاز أشعة الرنين المغناطيسي بمستشفى القنفذة الأمر الذي تسبب في إلحاق إصابات طفيفة في أحد الأطباء بالإضافة إلى تلفيات الجهاز .

ووفقاُ للمتحدث باسم صحة القنفدة إبراهيم المتحمي فقد تقدمت إدارة المستشفى ببلاغ ضد المعتدي وإستدعاء الشركة الموردة للجهاز لحصر الأضرار والتلفيات بجهاز أشعة الرنين المغناطيسي .

من جانبها تحقق شرطة القنفدة في الواقعة وملابساتها بعد إصابة الطبيب الذي يمارس عمله حالياً .