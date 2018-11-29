سفارة المملكة بجنيف تدعو مواطنيها لعدم تقبيل أطفال الأجانب أو مداعبتهم
دعت سفارة المملكة في جنيف المواطنين لتجنب بعض التصرفات الإنسانية المألوفة بالنسبة للثقافة العربية.
وأضافت قنصلية المملكة في جنيف في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” عزيزي المولطن تجنب بعض التصرفات الإنسانية المألوفة بالنسبة للثقافة العربية، كتقبيل أطفال الأجانب أو حضنهم أو الحديث معهم أو مداعبتهم دون سابق معرفه بهم”.
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 678 ] نشر منذ 34 دقيقة
طعس في وسط الطريق,,,,,,, وسفارتنا في افريقيا والهند وبنقلادش انتبهو ممنوع .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 59265 ] نشر منذ 8 دقائق
عُلم ,,
,, وليش حتى تنظر لهم ..