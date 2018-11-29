سفارة المملكة بجنيف تدعو مواطنيها لعدم تقبيل أطفال الأجانب أو مداعبتهم

جنيف(صدى):

دعت سفارة المملكة في جنيف المواطنين لتجنب بعض التصرفات الإنسانية المألوفة بالنسبة للثقافة العربية.

وأضافت قنصلية المملكة في جنيف في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” عزيزي المولطن تجنب بعض التصرفات الإنسانية المألوفة بالنسبة للثقافة العربية، كتقبيل أطفال الأجانب أو حضنهم أو الحديث معهم أو مداعبتهم دون سابق معرفه بهم”.