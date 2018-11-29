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سفارة المملكة بجنيف تدعو مواطنيها لعدم تقبيل أطفال الأجانب أو مداعبتهم

سفارة المملكة بجنيف تدعو مواطنيها لعدم تقبيل أطفال الأجانب أو مداعبتهم
جنيف(صدى):

دعت سفارة المملكة في جنيف المواطنين لتجنب بعض التصرفات الإنسانية المألوفة بالنسبة للثقافة العربية.

وأضافت قنصلية المملكة في جنيف في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” عزيزي المولطن تجنب بعض التصرفات الإنسانية المألوفة بالنسبة للثقافة العربية، كتقبيل أطفال الأجانب أو حضنهم أو الحديث معهم أو مداعبتهم دون سابق معرفه بهم”.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 678 ] نشر منذ 34 دقيقة

طعس في وسط الطريق,,,,,,, وسفارتنا في افريقيا والهند وبنقلادش انتبهو ممنوع .

[ عدد التعليقات: 59265 ] نشر منذ 8 دقائق

عُلم ,,

,, وليش حتى تنظر لهم ..

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