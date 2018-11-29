قسم الاقتصاد المنزلي بكلية المندق يبهر الحضور في افتتاح معرض الأزياء السنوي

إبراهيم الزهراني(صدى):

بحضور وكيلة جامعة الباحة لشؤون الطالبات الدكتورة رحمه الغامدي ، افتتح المعرض السنوي لقسم الاقتصاد المنزلي وعرض الأزياء للسنه الثالثة علي التوالي بكلية العلوم والآداب بالمندق .

بدأ الافتتاح بكلمة من رئيسة القسم د/ أريج المولد والذي رحبت فيه بالحضور ، ثم استعرضت بمقطع فيديو توضيحي للقسم وأهدافه ومجالات العمل ، وشمل أيضاً توضيح لأعمال الطالبات بمعامل القسم بالمقررات المختلفة .

بعده افتتح معرض القسم والذي ضم العديد من الجوانب الفنية والإبداعية لطالبات القسم وتحت إشراف أعضاء قسم الاقتصاد بشطريه التصميم الداخلي – تصميم الأزياء

، واشتمل المعرض على معرض للطباعة بتقنياته المختلفة الفنيو والابداعية والتي تضم عدد من الوشاحات والمعلقات المنفذة بطريقة الايبرو وطباعة بالسلك سكرين والصباغة بالصبغات الطبيعية والرسم على الحرير في منظومة لونية ولوحة فنية ابداعية وقطع من الأثاث منفذة بالرسم على الحرير تحت إشراف الدكتورة أشجان عبد الفتاح أستاذ الطباعة المشارك بالكليه .

كما ضم المعرض مجموعة من المعاطف وملابس الشتاء في أجواء شتوية رائعة ومجموعة من الملابس الصباحية والملابس التقليدية التي ترتبط بتراث منطقتنا الحبيبة تحت إشراف الدكتوره رقيه لطفي وضم المعرض مجموعة من وحدات الإضاءة بطريقة مبتكرة باستخدام منتجات البيئة وإعادة تدويرها بشكل فني تقني عالي لطالبات التصميم الداخلي تحت إشراف الأستاذة مزاهر خليل .

كما شمل المعرض على بعض اللوحات التي تعبر عن تطور المباني المعمارية بالمملكة والفنون والحرف البيئية ببعض مناطق المملكة .

وكان تصميم المعرض بالكامل من تصميم وديكور طالبات التصميم الداخلي تحت إشراف الأستاذه أسماء الأسمري.

حضر الحفل وكيلة عمادة القبول والتسجيل د/ ليلى الشيخ ، ووكيلة كلية العلوم والآداب بالمندق د/ حنان معشي ، ووكيلات كليتي العلوم والآداب بالمخواة ، وبلجرشي ، ووكيلة كلية العلوم التطبيقية ، ومجموعة من سيدات الأعمال بالمملكة ، ورئيسة لجنة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالباحة ، ولفيف من عضوات هيئة التدريس بالمندق والمخواة وبلجرشي .

وقد أثنى الحضور على جميع المعروضات ، وعلى عرض أزياء الطالبات .