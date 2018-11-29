زيادة وتحسين معدل عدد العمليات الشهرية بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف

محمد السعران(صدى):

تمكّن بفضل الله مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف من خلال تطبيق برنامج أداء الصحة من زيادة معدل عدد العمليات الشهري بالمستشفى من ٣٦٤ عملية إلى ٥٩١ عملية شهرياً بنسبة زيادة و تحسن بلغت ٦٢٪.

يُذكر أن الصحة تنفذ برنامج “أداء الصحة”، من خلال تطبيق ومتابعة ما يزيد على 40 مؤشرًا لقياس الأداء في سبعة محاور علاجية في المستشفيات وهي: “الطوارئ، والعيادات، والعمليات، والتنويم، والعناية المركزة، والأشعة، والمختبرات”، كما يعمل البرنامج على تطوير مهارات الكوادر الصحية للتعامل مع المؤشرات وإكتشاف مكامن تحسين الأداء.

‎ويستهدف برنامج “أداء الصحة” رفع مستويات الإنتاجية وكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات.

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية ٢٠٣٠ وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي .

تجدر الإشارة أن مجمع الملك فيصل الطبي تبلغ سعته السريرية 800 سرير منها 170 سرير عناية مركزة شاملة حديثي الولادة ،