عزمي بشارة قائد مخططات قطر الإعلامية لتغييب وتضليل الوعي العربي

طلال الضوي(صدى):

فند الكاتب محمد الساعد في مقال له المزاعم التي يروجها الدكتور عزمي بشارة الذي يعد القائد لعدد من الاذرع والسياسيات الاعلامية لقطر وداعمي وحلفائها من رؤوس الإرهاب والتطبيع في المنطقة العربية.

وركز الساعد على كشف زيف الدعايا التي يحاول بشارة الذي يدير ويشرف على مجموعة كبيرة من مراكز الاعلام والابحاث والدراسات بميزانية مفتوحة من الدوحة لتغييب الوعي العام العربي تحت شعارات الليبرالية والقومية العربية في حين أنه كان ولا يزال المطبع الاول مع دولة اسرائيل، ولما لا فهو عضو الكنيست الاسرائيلي السابق كما سبق له أن ترشح رسميا للتنافس على الفوز بمنصب رئيس وزراء إسرائيل عام ٢٠٠٤.

وربما يعد أبرز ما جاء بالمقال هو التركيز على المحاورالاربعة التي وضعها بشارة كاستراتيجية للتاثير على الرأي العام العربي مشروع الدوحة وهو نفسه مشروع الديمقراطيين في أمريكا، و جماعة الاخوان المسلمين.

وأوضح الساعد ان المحور الأول يتمثل في تحريض الشعوب الفقيرة واستغلال احتقانها لتوجيهه ضد الانظمة الحاكمة لاعداء قطر وفي مقدمتهم دول المقاطعة السعودية والامارات والبحرين ومصر، وتقوم قناة الجزيرة وتفرعاتها المختلفة بهذه المهمة.

أما المحور الثاني فهو الاخبار الكاذبة و ” تبني الاجندة العروبية ” ويقوم بهذه المهمة منابر مثل القدس العربي وعربي ٢١ وغيرها من المواقع والقنوات والحسابات الالكترونية.

وعن المحور الثالث يقول الساعد إنه يتعلق بانشاء العديد من منصات الاعلام الالكتروني والمواقع والحسابات الالكترونية التي تروج الاخبار الكاذبة والشائعات، وهي تخدم فكرتين الاولى تحقيق الهدف الخبيث بأقل تكلفة وثانيا محاولة استغلال الأعداد الكبيرة من ابناء الوطن العربي الذي يعد الفضاء الالكتروني هو محط اهتمامه الاول.

أما المحور الرابع فيختص بالنخب والمثقفين وذلك من خلال مراكز الابحاث المختلفة ومتنوعة الاتجاهات التي تعمل على بناء طبقة صلبة من هؤلاء النخب والمثقفين والأكاديميين للترويج لتلك الافكار والتوجهات من اجل تكوين جماعات الضغط التي تخدم سياستهم في كثير من دول العالم، جاء ذلك في مقاله بجريدة عكاظ.