إلهام شاهين توضح حقيقة شجارها مع يسرا

القاهرة(صدى):

أكدت الفنانة الهام شاهين عدم صحة الأنباء التي ترددت عن وجود خلاف بينها وزميلتها الفنانة يسرا، مشددة على ان كل ما قيل في هذا الموضوع مجرد وشائعات.

وقالت الهام شاهين في حوار مع برنامج the insider إن مصدر كل هذه الشائعات صورة التقطت لها مع يسرا أثناء حوار جانبي بينهما خلال حضورهما فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، على اساس الانفعالات الواضحة لهما في الصورة.

وأوضحت أنه بالفعل كان هناك حوار جانبي بينها ويسرا الا أنه لم يكن خلاف أو مشادة بينهما بل كانت تدعو يسرا لحضور حفل عيد ميلادها المقبل ومع اصرار يسرا على عدم الحضور بسبب سفرها خارج مصر في التوقيت نفسه وعدم امكانية الغاء السفر، عاتبتها بشدة لانها كانت غاضبة من رفض يسرا حضور عيد ميلادها. أثناء هذه المحادثة الغاضبة التقطت الصورة وتم ترويجها على وجود خلاف بينهما.

وأكدت الهام شاهين انها قالت ليسرا عندما تحدثت معها عن حديث الناس حول الصورة على غير حقيقتها بأن من قال هذا الكلام فهو “حمار” على حد تعبيرها.