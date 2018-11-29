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تزوير سعوديين إدعا أنهما مستحقا للإرث من سيدة كويتية لم تنجب قط

تزوير سعوديين إدعا أنهما مستحقا للإرث من سيدة كويتية لم تنجب قط
خالد الظفيري(صدى):

في واقعة مثيرة للدهشة ، كشفت سيدة كويتية تزوير مواطنين سعوديين في أوراق رسمية تفيد بكونهما ابنين لها مستحقا للإرث وذلك أثناء إستخراج حصر الورثة الخاص بزوجها المتوفي والذي كان عقيماً لم تنجب منه قط .

وعلى الفور توجهت السيدة ببلاغ للنيابة العامة بدولة الكويت تفيد بالواقعة التي كشفت أن الشخصين تمتعا عبر التزوير بميزات المواطن بالعمل في الحكومة والحصول على بدلات وعلاوات.

ووفقاً لصحيفة “الراي ” الكويتية فقد أثبتت النيابة العامة والإدارة العامة للجنسية والجوازات صحة أقوالها وتم ضبط السعوديين وإحضارهما .

كما كشفت الأدلة الجنائية من خلال فحص الـ “D. N.A” صحة بلاغ السيدة و تزوير السعوديين وتم إحتجازهما على ذمة التحقيق .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 21567 ] نشر منذ 50 دقيقة

افا انكشف امرهم وراحت عليهم الجنسيه ونصيبهم في الورث
السؤال من ساعدهم على التزوير في الكويت

[ عدد التعليقات: 59272 ] نشر منذ 35 دقيقة

ماهما بخير ، ولاهما والخير ولايف ,,

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