تزوير سعوديين إدعا أنهما مستحقا للإرث من سيدة كويتية لم تنجب قط

خالد الظفيري(صدى):

في واقعة مثيرة للدهشة ، كشفت سيدة كويتية تزوير مواطنين سعوديين في أوراق رسمية تفيد بكونهما ابنين لها مستحقا للإرث وذلك أثناء إستخراج حصر الورثة الخاص بزوجها المتوفي والذي كان عقيماً لم تنجب منه قط .

وعلى الفور توجهت السيدة ببلاغ للنيابة العامة بدولة الكويت تفيد بالواقعة التي كشفت أن الشخصين تمتعا عبر التزوير بميزات المواطن بالعمل في الحكومة والحصول على بدلات وعلاوات.

ووفقاً لصحيفة “الراي ” الكويتية فقد أثبتت النيابة العامة والإدارة العامة للجنسية والجوازات صحة أقوالها وتم ضبط السعوديين وإحضارهما .

كما كشفت الأدلة الجنائية من خلال فحص الـ “D. N.A” صحة بلاغ السيدة و تزوير السعوديين وتم إحتجازهما على ذمة التحقيق .