تزوير سعوديين إدعا أنهما مستحقا للإرث من سيدة كويتية لم تنجب قط
في واقعة مثيرة للدهشة ، كشفت سيدة كويتية تزوير مواطنين سعوديين في أوراق رسمية تفيد بكونهما ابنين لها مستحقا للإرث وذلك أثناء إستخراج حصر الورثة الخاص بزوجها المتوفي والذي كان عقيماً لم تنجب منه قط .
وعلى الفور توجهت السيدة ببلاغ للنيابة العامة بدولة الكويت تفيد بالواقعة التي كشفت أن الشخصين تمتعا عبر التزوير بميزات المواطن بالعمل في الحكومة والحصول على بدلات وعلاوات.
ووفقاً لصحيفة “الراي ” الكويتية فقد أثبتت النيابة العامة والإدارة العامة للجنسية والجوازات صحة أقوالها وتم ضبط السعوديين وإحضارهما .
كما كشفت الأدلة الجنائية من خلال فحص الـ “D. N.A” صحة بلاغ السيدة و تزوير السعوديين وتم إحتجازهما على ذمة التحقيق .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 21567 ] نشر منذ 50 دقيقة
افا انكشف امرهم وراحت عليهم الجنسيه ونصيبهم في الورث
السؤال من ساعدهم على التزوير في الكويت
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 59272 ] نشر منذ 35 دقيقة
ماهما بخير ، ولاهما والخير ولايف ,,