موعد الانتهاء من توصيل الغاز الجاف والسائل للأغراض السكنية والتجارية

عادل الحربي(صدى):

كشف مصدر مطلع أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ستنتهي من دراسة مشروع توزيع الغاز الجاف والسائل للأغراض التجارية والسكنية خلال 6 شهور.

وأوضح المصدر أن الدراسة تشمل جميع الخيارات لإيصال الغاز الجاف أو غاز البترول المسال إلى العملاء السكنيين أو التجاريين، بجانب حساب التكاليف والمواصفات الفنية لمتطلبات الأمن والسلامة والحماية من الحريق ومن الأضرار الصحية وحماية البيئة.

وبحسب المعلومات الواردة فإن الدراسة ستنفذ بالتعاون مع مكتب استشاري متخصص، وستشمل دراسة جدوى لإنشاء شبكات غاز جاف في المدن الرئيسية بالمملكة، والتسعيرة التي سيطرح بها للعملاء.

وكانت الهيئة دعت المستثمرين للحضور والمشاركة في ورش العمل التي ستنظمها حول المشروع، حيث إن الورش ستتناول الجهات ذات العلاقة بالمشروع والإطار التنظيمي لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل.