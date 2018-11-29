استكمال الربط الإلكتروني للتأمين الصحي الإلزامي على المواطنين في القطاع الخاص
أكمل مجلس الضمان الصحي التعاوني المتطلبات الإلكترونية لتطبيق التأمين الصحي الإلزامي على جميع السعوديين العاملين بالقطاع الخاص وأفراد أسرهم بدءاً من مطلع العام القادم، وذلك عند إصدار أو تجديد وثائق التأمين الصحي.
وقال أمين عام المجلس محمد بن سليمان الحسين، أن المجلس أنهى إستكمال الجوانب التقنية والفنية للربط الإلكتروني مع مركز المعلومات الوطني للتحقق من عدد العاملين المسجلين في قوائم القطاع الخاص لدى كل شركة ومؤسسة، وكذلك أعداد أفراد أسرهم بهدف التأكد من التزام أصحاب العمل بالقطاع الخاص بتوفير التأمين الصحي على جميع السعوديين العاملين لديه وأفراد أسرهم مبيناً أن الأسرة تشمل (الزوجات، البنات الغير متزوجات، الأبناء الذكور ما دون 25 عاما ) حسب اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي، لافتاً إلى أن الربط سيتم تطبيقه على جميع الوثائق الجديدة أو المجددة مطلع عام 2019م.
وعبر الحسين عن شكره و تقديره لمركز المعلومات الوطني على هذا الإنجاز من خلال رفع مستوى التواصل والتنسيق بين المركز والمجلس والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مما كان له بالغ الأثر في تطوير البنى التحتية و إستكمال آليات الربط، التي عززت من قدرات التحول الرقمي.
وأشار أمين عام المجلس إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية المجلس حيال تغطية مختلف الشرائح المستهدفة بالنظام من خلال التحول الرقمي وتحسين العمليات التشغيلية الأساسية للتعاملات الإلكترونية مع جميع الأطراف ذات العلاقة التأمينية، مما يعزز أدوات الحوكمة ويسهم في استقرار وزيادة السعة الاستيعابية وسلامة سوق التأمين الصحي، وكذلك استثمار التقنية في رفع مستوى الأداء التنظيمي والإشرافي والرقابي للمجلس.
منصور[ عدد التعليقات: 351 ] نشر منذ 1 ساعة
الكلام كثير لاكن الفعل قليل فموظفين القطاع الخاص المنسيين لايتم التامين لهم الا على الزوجه وطفلين فقط واما الباقي فمستحيل اصلا ..هل تريد التاجر ان يؤمن لهم لو قلت الاجنبي لقلت نعم يؤمن له ولابوه وجده وخالاته وعماته وحتى جيرانه في بعلبك والبقاع وان كان من معان فلا مانع او من الموزنبيق ..
((من لم يعمل في القطاع الخاص من اهل البلد فهو لم يشاهد في حياته قطاعين طرق وصعاليك مثل بعض رجال العمال (وليس الاعمال)عندنا ))