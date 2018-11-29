أسعار النفط ترتفع قبيل اجتماع مجموعة العشرين

وكالات(صدى):

ارتفعت أسعار النفط اليوم، بفضل حالة التفاؤل بأن المحادثات خلال اجتماع مجموعة العشرين القادم قد تساعد الاقتصاد العالمي وتحسن الطلب، لكن المكاسب جاءت محدودة بعد أن سجلت مخزونات الخام الأمريكية أعلى مستوياتها في عام.

وبحلول الساعة 0737 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة للخام الأمريكي مرتفعة 20 سنتا بما يعادل 0.4 % إلى 50.49 دولار للبرميل.

وزاد خام القياس العالمي برنت ستة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 58.82 دولار للبرميل بعد أن نزل 2.4 بالمئة أمس الأربعاء إلى 58.76 دولار للبرميل.