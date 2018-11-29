” ساما ” تسعى لإطلاق 4 منصات إلكترونية لتطوير أنظمة المدفوعات

علي القحطاني(صدى):

أعلنت مؤسسة النقد ” ساما ” أنها تعمل على إطلاق 4 منصات إلكترونية؛ وذلك لتطوير أنظمة المدفوعات لتواكب أحدث التطورات العالمية في هذا المجال.

وعن هذه المنصات، أبان زياد العيسى، المسؤول ببرنامج مدى الإلكتروني التابع لـ ” ساما ” أن المنصات هي:

– المنصة الرقمية لسداد ومدى: وتهدف للوصول بشكل أسهل إلى خدمات البنية التحتية.

– منصة الأفكار : لتلبية جميع الاحتياجات الرقمية والتطوير السريع وتطوير مفاهيم التشغيل وتنمية المواهب وتطوير.

– منصة مركز الابتكار : وهدفها التنسيق مع البنوك لتكون متوافقة مع رؤية 2030.

– منصة التكنولوجيا المالية : للارتباط مع شركات التكنولوجيا المالية ومكاتب العمل ومواكبة التقنية العالمية وتغطية الاحتياجات.

أما فيما يتعبق بالهدف من إطلاق نظم المدفوعات الوطنية، أوضح ” العيسى ” أن الهدف يتمثل في الاستقلالية عن أنظمة الدفع العالمية، واستغلال الموارد المحلية وتطوير منتجات تلائم السوق المحلي.