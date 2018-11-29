” البيئة ” تناقش تطوير ودعم الاستثمار في قطاعات البيئة والمياه والزراعة بالجوف

محمد السعران(صدى):

تناقش وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة الجوف سبل تطوير ودعم الاستثمار في قطاعات الوزارة المختلفة، أبرزها التنمية الريفية الزراعية، ودور الجمعيات التعاونية في التنمية، والفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات تأهيل المنتزهات الوطنية، وتقديم الخدمات البيطرية، ومشاريع الإنتاج الحيواني.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي افتتحها وكيل الوزارة للخدمات المشتركة، علي بن أحمد عسيري أمس الأربعاء 20/ 3/ 1440هـ بعنوان ” التنمية والاستثمار في مجالات البيئة والمياه والزراعة في الجوف ” ، وتستمر لمدة يومين، بمتابعة معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، وبحضور ومشاركة مستشار سمو أمير المنطقة، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية، ومدير عام الإدارة العامة للفروع، والرئيس التشغيلي للقطاع الشمالي والشمالي الغربي، ومدراء قطاعات الوزارة بالمنطقة، ومدراء الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالتنمية والاستثمار في المنطقة.