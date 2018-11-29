” الخضيري ” يؤكد: دواء السرطان الجديد سيغير طرق العلاج 100٪

نايف السالم(صدى):

أشاد علماء أبحاث المسرطنات بعلاج ” فيتراكفي ” الذي أعلنت عنه مؤخراً هيئة الغذاء والدواء الأمريكية وأجازته وزارة الصحة بالمملكة ، متفائلين بأن يحقق نجاح واسع لعلاج المرض المستعصي .

من جانبه توقع الأستاذ وعالم الأبحاث في تخصص المسرطنات الدكتور فهد الخضيري أن الدواء الجديد سيغير طرق العلاج 100 % حيث يعتمد على علاج أصل الورم والجينات المتطفرة قبل انتشارها مما يعد أول علاج بهذه المواصفات .

وأكد مفوض الهيئة الأمريكية ” سكوت غوتليب ” : إن إجازة وطرح هذا الدواء، خطوة مهمة لعلاج السرطان المرض الخطير بدواء مناسب ،كما يسهم الدواء في علاج أشخاص يعانون من أورام سرطانية مختلفة، ولكن يمتلكون طفرات وراثية مشتركة .