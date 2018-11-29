بالفيديو.. موقف عفوي لمعلم مع طلابه أثناء دخوله المدرسة

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو موقف عفوي لمعلم مع طلابه أثناء دخوله للمدرسة، مما أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

وبدا في المقطع المتداول دخول المعلم للمدرسة والطلاب يهرعون نحوه لاحتضانه.

وأشاد رواد التواصل بموقف المعلم، وعلق مغرد، قائلا:” هذا المعلم يستحق التميز والتكريم وليس من يبحث عن فلاش مقصود وينتظر شكر الآخرين”.

وقال مغرد آخر:” والله المعلمين قلوبهم قلب أم حنون ويقومون بخدمات وعطاء هدفها إرضاء الله قبل الناس.. الله يجزاه خير”.

ورأى مغرد ثالث:” موقف جميل من المعلم بس المدرسة حالتها يرثى لها”، بينما أوضح مغرد رابع:” لنفرض جدلاً أنه علشان الشو و التصوير طيب ردت فعل الأطفال ماتكذب أبداً مشاعرهم صادقة بهذا المشهد.. الله يكثر من أمثال”.

وأشار مغرد خامس:” هذا مثال مشرف للمعلم الأب.. معلم ينير عقولهم وأب يمدهم بالثقة والحب”.

وأبان مغرد سادس:” كثير من مدارسنا كأنها بيوت مهجورة للحظة حسيت كأننا في تلك البلدان الفقيرة جدا!.. كيف لطالب تفتح نفسه للعلم في مكان كهذا”.