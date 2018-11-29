الفالح: تخفيض إنتاج النفط لا يتعلق بقرار المملكة وحدها

علي القحطاني(صدى):

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن المملكة تضع استقرار أسواق النفط كأحد أهم الأهداف للتي تعمل على تحقيقها دائما، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه رغم ذلك فإن تحقيق هذا الهدف لا يمكن أن يعتمد على القرار السعودي وحده.

وتأتي تصريحات الفالح على خلفية للزيارة التي يقوم بها إلى نيجيريا هذه الأيام، لمناقشة العديد من القضايا المهمة وفي مقدمتها الخفض المحتمل لانتاج النفط.

وقال الفالح إن جميع الدول الاعضاء في اوبك يسعون لتحقيق مزيد من الاستقرار غلى سوق النفط، مشيرا الى ان في مقدمة هذه الدول كل من العراق ونيجيريا وليبيا.

وكان الفالح قد اشار في وقت سابق الى امكانية بحث مسألة خفض إنتاج النفط العام المقبل ٢٠١٩ وهو الامر الذي سيكون على رأس القضايا المطروحة في اجتماع اوبك المنتظر يوم ٦ ديسمبر المقبل في فيينا.

جدير بالذكر ان نيجيريا كانت قد اعلنت سابقا أن الحديث عن تخفيض انتاج النفط هو أمر سابق لاوانه، وكانت نيجيريا قد انفردت بمواصلة انتاج النفط دون التقيد بالتزامات الجولة الاولى من التخفيض التي بدأت العام الماضي، بسبب الاضطرابات الداخلية التي أثرت على انتاجها في الفترة الاخيرة.