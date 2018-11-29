استعدادات كبيرة لمعركة طاحنة.. هل تقترب نهاية داعش في سوريا

دمشق(صدى):

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، عن وصول عدد من مقاتلي الفصائل المعارضة، بلغ أكثر من ألف مقاتل، مع سيارات رباعية الدفع تحمل أعلام ” الثورة السورية ” ، ومثبت عليها رشاشات ثقيلة، وقد تمركزت على خطوط التماس مع تنظيم داعش؛ حيث وصلت إلى محيط جيب تنظيم داعش وحقل التنك عند ضفاف نهر الفرات الشرقية في سوريا.

وفي السياق نفسه، وصل تعداد المقاتلين في حقل التنك النفطي الذي توجد فيه قاعدة لقوات سوريا الديمقراطية إلى أكثر من 1700 مقاتل، في تحضيرات لعملية عسكرية تعتزم قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي إطلاقها للقضاء على آخر جيوب تنظيم داعش المتشدد شرقي نهر الفرات؛ فيما كان 15 مسلحًا من قوات سوريا الديمقراطية و6 من مسلحي تنظيم داعش قد قتلوا في غارات لطائرات التحالف الدولي على ريف دير الزور.

ومن الجدير بالذكر، أن قوات سوريا الديمقراطية بعثت خلال اليومين الماضيين تعزيزات عسكرية كبيرة قرب مدينة هجين وريفها، التي تعد آخر معاقل التنظيم في ريف دير الزور الشرقي؛ حيث تقترب نهاية التنظيم الإرهابي في سوريا.