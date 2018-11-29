أمانة الشرقية تدعم منظومة البيئة بـ 12 فرصة استثمارية للتدوير وفرز ومعالجة النفايات والمرادم

محمد السعران(صدى):

طرحت أمانة المنطقة الشرقية 12 فرصة استثمارية لأنشطة المرادم والنفايات، وذلك ضمن سعيها في دعم المنظومة البيئة للمنطقة، يأتي ذلك عقب تخصيص الأمانة أكثر من 100 موقع في المنطقة للاستثمار في مختلف الأنشطة .

وأوضح مستشار معالي الأمين للشؤون الاعلامية المتحدث الرسمي محمد بن عبد العزيز الصفيان أن الأمانة أعلنت عن 12 فرصة استثمارية لمواقع لتدوير النفايات وفرزها والتي تم طرحها كمزايدة عامة على بوابة أمانة المنطقة الشرقية الرقمية.

وأكد الصفيان أن الفرص المطروحة تأتي كمساهمة لدعم منظومة البيئة والمحافظة عليها والارتقاء بها فيما تعكف الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات في الأمانة على طرح المزيد من الفرص الاستثمارية الداعمة للبيئة لتشجيع عمليات التدوير والفرز والمعالجة والتي تعتبر من العناصر الهامة في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتحقيق مفهوم المدن الصديقة للبيئة.

و جدد الصفيان الدعوة لعموم المستثمرين ورواد الأعمال للاستفادة من طرح أكثر من 100 فرصة استثمارية متنوعة الأنشطة والاستخدامات في مزايدات عامة بمساحات تتجاوز ثلاثة ملايين متر مربع و التي ستساهم في تعزيز التنمية وعناصر جودة الحياة، والتي تتضمن مدينة رياضية ترفيهية متكاملة وحلبة سيارات ومتحف ومركز للتدريب وشاليهات ومنتجعات ومنتزهات بيئية وبحرية ومراكز ألعاب ونادي للخيل ومرسى يخوت ونادي بحري وألعاب مائية وخدمات مساندة للنقل والمعدات ومجموعة من المطاعم والمقاهي ومواقع للفن والتراث وسوق شعبي وغيرها من أنشطة ستساهم في تنمية الشرقية كوجهة سياحية فريدة من نوعها وتعزيز قطاع السياحة بالمنطقة.

كما دعا الصفيان أيضا عموم المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الاطلاع على الفرص الاستثمارية أو المشاركة بمنافسات المزايدات العامة لتصفح بوابة الأمانة الرقمية

هناأو الاستفادة من الباقة الخدمية التفاعلية لتطبيق (استثماري) للأجهزة الذكية .