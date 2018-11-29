بهذه الفيتامينات.. واجهي التقدم في العمر

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

بعد بلوغ المرأة عمر الأربعين، واقتراب مرحلة انقطاع الدورة الشهرية، يجب علىها تناول عدد من الفيتامينات للحفاظ على قوتها البدنية والفكرية ولتجنب زيادة احتمالية الإصابة بالأمراض المختلفة .

ومن هذه الفيتامينات :

1-الفيتامين A

ويستخدم لتقوية المناعة والعظام، تحسين الرؤية، تجديد الخلايا الميتة، وتعزيز كفاءة القلب والشرايين.

ويوجد فيتامين أ في مشتقات الألبان، البيض، الجزر، الفاصوليا، الموز، والسبانخ.

2-الفيتامين B12

لتقوية الذاكرة والتركيز، محاربة الأرق، وحماية العظام من الهشاشة والضعف.

ويوجد في المأكولات البحرية، الطيور، واللحوم الحمراء.

3-الفيتامين C

يساعد هذا الفيتامين على تأخير الشيخوخة وتلف الخلايا، تقوية القلب، تحسين النشاط وتعزيز المناعة.

ويتواجد في الجوافة، الزعتر، البروكلي، الليمون، والفراولة.

4-الفيتامين D

للوقاية من هشاشة العظام، وتحسين الذاكرة، والحماية من أمراض القلب والسكتات الدماغية والاكتئاب.

ويوجد في البيض، الأسماك، حليب جوز الهند، والماشروم.

5-الكالسيوم

لتقوية العظام ومنع إصابتها بالهشاشة، الوقاية من آلام المفاصل.

يوجد في البروكلي، الكرنب، والبقوليات.

6-أوميجا 3

لتقوية الذاكرة، محاربة الالتهابات، تحسين المزاج، وتنظيم ضغط الدم.

ويتواجد الأوميجا 3 في فول الصويا، السبانخ، والبروكلي.