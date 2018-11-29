بهذه الفيتامينات.. واجهي التقدم في العمر
بعد بلوغ المرأة عمر الأربعين، واقتراب مرحلة انقطاع الدورة الشهرية، يجب علىها تناول عدد من الفيتامينات للحفاظ على قوتها البدنية والفكرية ولتجنب زيادة احتمالية الإصابة بالأمراض المختلفة .
ومن هذه الفيتامينات :
1-الفيتامين A
ويستخدم لتقوية المناعة والعظام، تحسين الرؤية، تجديد الخلايا الميتة، وتعزيز كفاءة القلب والشرايين.
ويوجد فيتامين أ في مشتقات الألبان، البيض، الجزر، الفاصوليا، الموز، والسبانخ.
2-الفيتامين B12
لتقوية الذاكرة والتركيز، محاربة الأرق، وحماية العظام من الهشاشة والضعف.
ويوجد في المأكولات البحرية، الطيور، واللحوم الحمراء.
3-الفيتامين C
يساعد هذا الفيتامين على تأخير الشيخوخة وتلف الخلايا، تقوية القلب، تحسين النشاط وتعزيز المناعة.
ويتواجد في الجوافة، الزعتر، البروكلي، الليمون، والفراولة.
4-الفيتامين D
للوقاية من هشاشة العظام، وتحسين الذاكرة، والحماية من أمراض القلب والسكتات الدماغية والاكتئاب.
ويوجد في البيض، الأسماك، حليب جوز الهند، والماشروم.
5-الكالسيوم
لتقوية العظام ومنع إصابتها بالهشاشة، الوقاية من آلام المفاصل.
يوجد في البروكلي، الكرنب، والبقوليات.
6-أوميجا 3
لتقوية الذاكرة، محاربة الالتهابات، تحسين المزاج، وتنظيم ضغط الدم.
ويتواجد الأوميجا 3 في فول الصويا، السبانخ، والبروكلي.
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