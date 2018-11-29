سوزان نجم الدين تكشف سبب اعتذارها عن العديد من الأفلام

دمشق(صدى):

قالت الفنانة السورية سوزان نجم الدين إنها فنانة مُلتزمة وتحترم عائلتها وأبناءها ووالديها، موضحة أنها ترفض المشاركة في أي عمل لا يحمل قضية أي قيمة، وترفض أدوار الجسد والابتذال.

وأوضحت نجم الدين خلال حوارها في برنامج ” دايما لا بأس ” أنها اعتذرت عن العديد من الأفلام لوجود القُبل في بعض المشاهد.

وأشارت إلى أنها ترفض الإغراءات المادية حتى لو كانت أمام دور بطولة مُطلقة، موضحة أنه عُرض عليها أدوار من هذا النوع مقابل عائد مادي كبير إلا أنها ترفض باستمرار، ووصفت نفسها بالفنانة الملتزمة، كما وصفت عائلتها بـ ” المُحافظة ” .

وقالت نجم الدين إنها ضعيفة أمام الحب بقدر ما هي قوية فيه، مشيرة إلى أنها ليست مُتملكة وتؤمن بالحب من أول نظرة.

وتابعت أن المشاعر هي رقم واحد في حياتها، وإنها دائما تواجه صراعًا ما بين قلبها وعقلها ولذلك لا تقع بالحب بسهولة.

وأبانت أن المال يصنع السعادة في حال استطاع الإنسان إسعاد من يحبهم به.