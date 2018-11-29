نجار يعتزم الإبحار بسفينة نوح إلى فلسطين.. وهذه العقبة تطارده!

أمستردام(صدى):

اعتزم المؤسس الرئيس للنسخة ” طبق الأصل ” عن سفينة نوح البالغ طولها 118 مترا بوزن 2500 طن، للإبحار بها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتواجه جوان هايبيرز عقبة رئيسية يجب التغلب عليها ألا وهي أن سفينة النجار، لا تحتوي على محرك، لذا سيحتاج إلى استئجار قاطرات لسحبها.

وستكلف القاطرات رجل الأعمال الهولندي، أكثر من مليون جنيه إسترليني لإتمام الرحلة.

ويأمل جوان في الإبحار بالسفينة، التي يبلغ عرضها 28 مترا وتحتوي على 5 طوابق وتستوعب أكثر من 5 آلاف راكب، إلى البرازيل. ولكن تلك الخطط فشلت.

وقال إنها ” نسخة من سفينة الله، ومن المنطقي أخذها إلى أرض الله ” حسب ما يزعم.

واستوحى رجل الأعمال فكرة بناء السفينة، بعد قراءته قصة عنها لأطفاله في عام 1993.