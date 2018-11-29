اختراع أول إحرام متطور بتقنية النانو بأياد سعودية

عادل الحربي(صدى):

وضع المواطن حمد بن علي اليامي تقنية النانو التكنولوجية الحديثة في خدمة حجاج بيت الله الحرام اذ نجح في ابتكار احرام هو الاول من نوعه الذي يتمكن ذاتيا من مكافحة البكتيريا ومنع تكاثرها في الاحرام بما يمنح الحجاج والمعتمرين مزيدا من الراحة والامان الصحي.

واعتمد اليامي في اختراعه الجديد على تقنية النانو باستخدام جزيئات الفضة في هذه التجربة التي أثبتت نجاحها بعد دراسات عملية تطبيقية استمرت منذ عام ١٤٢٩، وهي التجارب التي تم تطبيقها سابقا على تطهير سجاد الحرم بنجاح.

من جانبه قرر أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص تكريم اليامي على اختراعه وجهده الكبير في إتمامه.

تستخدم تقنية النانو عالميا في الوقت الراهن في مجالات التعقيم والتطهير على نطاق واسع، إذ باتت تستخدم في الثلاجات الحديثة للحفاظ على صلاحية الطعام لاطول فترة ممكنة وكذلك في التكييفات لتعقيم وتطهير الجو،كما تستخدم لتعقيم الأجهزة والادوات الطبية وأدوات الجراحة وغيرها من المجالات.