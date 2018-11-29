بالصور.. قصة قرية نسائية ممنوع للرجال الإقامة بها

دمشق(صدى):

توجد واقعة غريبة في ” روجآفا ” شمال شرقي سوريا؛ حيث عملت مجموعة من الكرديات على إنشاء قرية خاصة بالنساء تحت اسم ” جينوار “، يحق للرجال زيارة أقاربهم فيها دون السماح لهم بالإقامة؛ حيث تم وضع مخطط القرية عام 2015، وإنشائها في مارس 2017.

وتعد هذه القرية التجربة الأولى من نوعها بالشرق الأوسط، حيث قامت النساء بصناعة اللبنات من الطين، وزرعن مجموعة أشجار كسياج حول القرية بدلًا من الجدران لتكون صديقة للبيئة، ورحبن بكل نساء العالم للعيش فيها، وبها نحو 30 منزلًا وقد جُهزت بمستوصف صحي وتم تأمين أنواع مختلفة من الأعشاب والمختصات في استخدامهن لمعالجة الأمراض الخفيفة.

وفي السياق نفسه، أوضحت نساء القرية أنه تم تزويدها بـ 200 رأس من الأغنام، ومدرسة ابتدائية ومتحف صغير ومسرح ومخبز ومزرعة لزراعة الخضراوات، ومقهى ومطعم للضيوف ومجلس للنساء ومشغل للخياطة، ويتواجد وحدات شرطيات للأمن بالقرية؛ حيث أنه مكان آمن لحماية النساء اللواتي فقدن معيلهن في الحرب، أو الأرامل أو الأمهات الوحيدات.