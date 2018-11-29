بالفيديو.. الأمير خالد بن سلمان يؤكد: الحوثيون يستمرون في تجنيد الأطفال
نشر سفير المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، مقطع فيديو يفضح فيه استمرار قيام مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بتجنيد الأطفال.
وعرض الأمير خالد بن سلمان الفيديو عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” قائلاً: ” إن المليشيات الحوثية الإيرانية مستمرة في خرقها لكل القوانين والمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية ” .
وأضاف: ” يستمر الحوثيين في تجنيد الأطفال والزج بهم في المعارك وتغذيتهم بأفكار النظام الإيراني المتطرف ” .
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 675 ] نشر منذ 35 دقيقة
لا تحزن أذا لم يقدر احد اهتمامك ,,,,فطبيعة البشر لا تدرك النعم الا بعد زوالها,,,,,,,,,,,, ( اليمن الحزين ) اين اليمن من خطف وقتل ونهب المساعدات الغذائية والدوائية من الذي يقتل الشعب اليمني ويستولي على ثرواتة ومدخراتة ,الشعب اليمني هو الذي يستطيع الاجابة عن هذا السوأل قبلنا , اليمن المختطف سوف يتحرر من قبضة الميلشيات والمحادثات كانت نتائجها ترهيب المبعوث الاممي ووضع السلاح على الطاوله امام العالم كله حرب نفسية لحث ميولة الفكرية والتهديد المبطن , السلطة الشرعية واليد يد واحده الامن والوطن والمواطن اليمني من هذا المنطلق نستشعر ان الحرب في اليمن تدار وتمول بيد خبيثة , اليمن الحزين استغاث وما زال يستغيث نقول ابقى قويا يا شعب اليمن امام الاعداء وامام الشياطين ثم اذهب وعش ضعفك كاملا امام الله اليمن يبكي ماضية السعيد ويحن اليه فلماذا لا تفكر في الحاضر قبل ان يصير ماضيا نندم علية لا والف لا وكلا والف (من الكلاكل ) لزراعة حزب الشيطان في اليمن الارض لا تصلح لزراعة , (هذا هو الحول الفكري وليس حول بصري ) JACK 7 (غيبوبة ) حرب البسوس حربنا حتى يسود الحق والعقل والمنطق والامن مسئولية الجميع, من عرعر سوق البقل ندعو لهم بلهداية .