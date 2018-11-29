بالفيديو.. الأمير خالد بن سلمان يؤكد: الحوثيون يستمرون في تجنيد الأطفال

نايف السالم(صدى):

نشر سفير المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، مقطع فيديو يفضح فيه استمرار قيام مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بتجنيد الأطفال.

وعرض الأمير خالد بن سلمان الفيديو عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” قائلاً: ” إن المليشيات الحوثية الإيرانية مستمرة في خرقها لكل القوانين والمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية ” .

وأضاف: ” يستمر الحوثيين في تجنيد الأطفال والزج بهم في المعارك وتغذيتهم بأفكار النظام الإيراني المتطرف ” .