إلزام مأذوني الأنكحة بتدوين قيمة المهر وموعد تسليمه بعقد الزواج

الرياض(صدى):

قررت وزارة العدل إلزام مأذوني الأنكحة بتدوين قيمة المهر المقبوض والمؤجل وتحديد موعد تسليم المؤجل في عقد الزواج ، حفظاً للحقوق وتفادياً للإشكالات في دعاوى الطلاق .

وأفادت الوزارة بعدم الاكتفاء بوضع عبارة ” متفق عليه ” في خانة قيمة المهر، بل يلزم تحديد قيمته سواء كان مقبوضا أو مؤجلا.

يأتي ذلك عقب الكشف عن نقص في بيانات قيمة المهر من ناحية مقداره المقبوض والمؤجل بالعقود وهو ما تسبب في نزاع بدعاوى الطلاق .