إلزام مأذوني الأنكحة بتدوين قيمة المهر وموعد تسليمه بعقد الزواج
قررت وزارة العدل إلزام مأذوني الأنكحة بتدوين قيمة المهر المقبوض والمؤجل وتحديد موعد تسليم المؤجل في عقد الزواج ، حفظاً للحقوق وتفادياً للإشكالات في دعاوى الطلاق .
وأفادت الوزارة بعدم الاكتفاء بوضع عبارة ” متفق عليه ” في خانة قيمة المهر، بل يلزم تحديد قيمته سواء كان مقبوضا أو مؤجلا.
يأتي ذلك عقب الكشف عن نقص في بيانات قيمة المهر من ناحية مقداره المقبوض والمؤجل بالعقود وهو ما تسبب في نزاع بدعاوى الطلاق .
ابو خالد[ عدد التعليقات: 145 ] نشر منذ 23 دقيقة
إلزام مأذوني الأنكحة بتدوين قيمة المهر وموعد تسليمه بعقد الزواج من القصص الطرفية انني كنت احد الشهود في عقد قرآن احد الاصدقاء المهم ان المهر حسب الاتفاق 30 الف ريال طبعا المأذون طلب من والد العروسة عد قيمة المهر المهم المبلغ ناقص 2000 ريال زعل وغضب ابو العروسة سألو العريس ليش ناقص المهر قال خصمت 2000 حق الخاطبة ام سعد لو لا تدخل احد الحضور واكمل مبلغ 2000 ريال لكانت الهرجة تفركشت ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 6026 ] نشر منذ 22 دقيقة
حفظ الحقوق طيب ولا يتنافى مع مبادي الثقه