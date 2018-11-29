بالصور.. منزل ” شارلوك هولمز ” للبيع مقابل مبلغ خيالي

واشنطن(صدى):

سجل منزل المحقق الشهير شارلوك هولمز سعر خيالي خلال عرضه للبيع على أحد المتاجر الإلكترونية وصل إلى 950.000 جنيه استرليني وذلك عن طريق المالكة الحقيقية للمنزل وتدعى ” تشوتون روز ” .

ووفقاً لموقع ” ميرور ” فإن العرض يأتي بالتزامن مع إقتراب إحتفالات ” الكريسماس ” حيث شهد المنزل العديد من الذكريات المصورة والمحفورة في أذهان المشاهدين عن هذه المناسبة .

وكان من أبرز تلك المشاهد حفل الكريسماس العائلي الذي قام فيه شارلوك هولمز بتنويم عائلته جميعًا بما فيهم أخوه لكي يهرب ، فيما يحتوي المنزل على طابقين من 6 حجرات ومطبخ صغير .