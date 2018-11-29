بالصور.. منزل ” شارلوك هولمز ” للبيع مقابل مبلغ خيالي
سجل منزل المحقق الشهير شارلوك هولمز سعر خيالي خلال عرضه للبيع على أحد المتاجر الإلكترونية وصل إلى 950.000 جنيه استرليني وذلك عن طريق المالكة الحقيقية للمنزل وتدعى ” تشوتون روز ” .
ووفقاً لموقع ” ميرور ” فإن العرض يأتي بالتزامن مع إقتراب إحتفالات ” الكريسماس ” حيث شهد المنزل العديد من الذكريات المصورة والمحفورة في أذهان المشاهدين عن هذه المناسبة .
وكان من أبرز تلك المشاهد حفل الكريسماس العائلي الذي قام فيه شارلوك هولمز بتنويم عائلته جميعًا بما فيهم أخوه لكي يهرب ، فيما يحتوي المنزل على طابقين من 6 حجرات ومطبخ صغير .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 59272 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب ,,