” الصحة ” و ” التعليم ” يتعاونان لسد العجز بالكوادر الطبية في المستشفيات

عادل الحربي(صدى):

تسعى وزارة الصحة للتنسيق مع وزارة التعليم للتوسع في جميع التخصصات الطبية وذلك لسد العجز الذي تعاني منه الوزارة في عدد من التخصصات .

من جانبه أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة أن هناك عزوف واضح من قبل الطلاب لدراسة بعض التخصصات مما ينعكس على سوق لعمل .

الجدير بالذكر أن هناك عجز للكوادر الوطنية بالمستشفيات في تخصصات الهندسة الطبية ” الميكانيكية، الدوائية، الجينية، المواد الحيوية، الإلكترونية ” ، وتخصص العلاج الإشعاعي، وتخصص الطب الباطني في الأمراض السرطانية، وتخصصات أمراض الكلى والقلب، والأمراض المعدية، وأمراض الدم، والطب الشرعي، وجراحة الأوعية الدموية .