4 طرق بسيطة للتخلص من المسام الواسعة

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

تعد مشكلة المسام الواسعة من المُشكلات التي تواجه العديد من الفتيات حيث الرغبة في الحصول على البشرة النقية دون شوائب.

يُمكنك الاعتماد على بعض النصائح بجانب اعتمادك على الماسكات الطبيعية لتساعدك على حل هذه المُشكلة :

١ـ تناول الكثير من المياه بشكل يومي من 2-3 لتر لتنظيف الجسم من السموم والحصول على البشرة الصحية.

٢ـ تناول الخضراوات التي تحتوي على الحديد والفيتامين c مثل الطماطم والبروكلي.

٣ـ تنظيف البشرة قبل النوم مهم للغاية حيث تُساعد على تجديدها وتنفسها.

٤ـ اعتمدي على هذا الماسك الطبيعي لمواجهة مشكلة المسام الواسعة:

2 بياض بيض مع عصير ليمون تخلط المكونات جيدًا ويتم وضعها على البشرة من 10-15 دقيقة وتغسل بالماء الفاتر كرري الماسك يوم ورا يوم لمدة شهر وستحصلين على النتائج المطلوبة.