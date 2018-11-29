بالفيديو.. فتاة سورية تتعرض للاعتداء ونزع حجابها في بريطانيا

دمشق(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة الاعتداء على شقيقة الصبي السوري الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يتعرض للاعتداء من زملائه داخل أحد المدراس البريطانية وأثار غضباً عالميا.

ورصد الفيديو ” الفتاة ” وهي تقف بين مجموعة من الطالبات، وترتدي حجابًا وردي اللون، قبل أن تقوم فتاة بدفعها بقوة من الوراء، وعندما التفتت الطفلة السورية لتواجه زميلتها، حتى قامت أخرى بدفعها بقوة؛ وهو الأمر الذي أدى إلى سقوطها أرضًا وتدحرجها على منحدر، لتقوم زميلتها باللحاق بها والاعتداء عليها وهي على الأرض، محاولة نزع الحجاب من على رأس الفتاة.

وعن ذلك، ذكرت المدرسة أنها فصلت الفتاة التي نفذت الاعتداء، فما أوضح محامي أسرة العائلة السورية أن الفتاة تعاني من التنمر المتكرر في المدرسة، مما دفعها لمحاولة الانتحار في السابق.

وتأتي هذه الأحداث الجديدة، بعد يوم من انتشار مقطع فيديو يوثق الاعتداء “العنصري” الذي تعرض له شقيق الفتاة جمال (15 عاما)، في 25 أكتوبر الماضي، عندما انهال عليه طلبة بالضرب والخنق، وأثار المشهد غضب عالمي لما حمله من عنصرية.

وكانت العائلة السورية قد غادرت مدينة حمص، هربًا من الحرب المشتعلة في سوريا، ولجأت إلى بريطانيا طمعًا في الأمان.

إقرأ أيضا: