بسبب 100 ريال.. شاب يذبح أحد أقاربه ويحرق جثته
في واقعة مروعة، شهدها الشارع المصري، أقدم شاب على ذبح أحد أبناء عمومته ،وقام بإحراق جثته لإخفاء ملامح جريمته البشعة، بسبب 500 جنيه مصري، أي مايعادل 100 ريال تقريبا.
ولم يستدل أهل القرية التي ألقيت فيها جثة المجني عليه، على معالم القتيل بعد أن شوهته النار.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف غموض الحادث بعد تلقيها بلاغا من المواطنين، وبالتحريات تبين أن الجثة تعود لشاب يدعى محمود، ويبلغ من العمر 31 عاما.
وبالتحقيق اعترف الجاني بجريمته، مؤكدا أن ابن عمه اقترض منه 500 جنيه منذ شهرين وحين طلب منه سدادها ماطل في الدفع ما أثار حفيظته لمروره بضائقة مادية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 59234 ] نشر منذ 36 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
عبدالله[ عدد التعليقات: 1128 ] نشر منذ 26 دقيقة
طبعا انا لا ابرر الجريمه، ولكن احيانا المشكلة مهي في المبلغ او السبب الظاهر ورى الجريمه، ولكن ربما ان المقتول حاول اهانة القاتل واظهار التحدي له بعدم السداد. ولربما تحدث امام الناس انه اخذ من فلان كذا وكذا (شيء او مبلغ تافه مثلا) ولن يرده في صيغة تحدي.
ولذلك الناس تستعيذ من اللذي يبتليك بنفسه، وهو الشخص اللذي يغلق امامك كل الطرق ما عدا الضرب بيد من حديد. فلا هو ترك مجال لك للخروج بشكل غير مهين ولا انت تستطيع السكوت وترك الاهانه تمر دون عقاب.