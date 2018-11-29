” فيسبوك ” تطلق ميزة جديدة لحظر الكلمات والصور المسيئة

وكالات(صدى):

تعمل شركة فيسبوك، على تطوير نظام يتيح للمستخدم حظر بعض الكلمات أو الصور التعبيرية أو العبارات ” المسيئة ” .

ومن المتوقع أن تسمح هذه الميزة للمستخدين بإزالة المشاركات القادمة من الأشخاص الذين يجعلونك غير مرتاح أو ببساطة إسكات المحادثات التي تجدها مزعجة لك.

وقالت فيسبوك في تلميحات تشرح هذه الميزة: ” أضف كلمات أو عبارات أو صور تعبيرية لا ترغب في رؤيتها على جدولك الزمني.. لا يزال الأشخاص الذين ينشرون هذه التعليقات وأصدقاؤهم قادرين على رؤيتها ” .