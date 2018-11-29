شرطي وجندي متورطان في قضية تحرش جنسي
ألقت السلطات الأمنية في المغرب، القبض على شرطي وجندي ،للاشتباه بتورطهما في قضية تحرش جنسي بسيدة متزوجة ومحاولة اختطافها.
وأعلنت المديرية العامة للأمن في المغرب، عن إلقاءها القبض على 3 أشخاص بينهم شرطي وجندي، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتحرش الجنسي والتغرير بسيدة متزوجة ومحاولة الاختطاف.
وكان الزوج قد تقدم بشكوى ، الثلاثاء، يتهم فيها 3 أشخاص بتعريض زوجته لإيحاءات وإشارات جنسية، قبل أن يدخل معهم في خلاف تطور إلى تقييد المشتكى، وإدخال الزوجة قسرًا إلى سيارة خاصة، ثم إنزالها بعد مسافة قصيرة وغادروا المكان.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 6007 ] نشر منذ 1 ساعة
حاميها حراميها
ابو عمار[ عدد التعليقات: 21557 ] نشر منذ 1 ساعة
ما فيه داعي التحرش بالزوجه لان الخير كثير
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 59234 ] نشر منذ 1 ساعة
حاميها حراميها ,,