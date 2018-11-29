شرطي وجندي متورطان في قضية تحرش جنسي

مليكة فؤاد(صدى):

ألقت السلطات الأمنية في المغرب، القبض على شرطي وجندي ،للاشتباه بتورطهما في قضية تحرش جنسي بسيدة متزوجة ومحاولة اختطافها.

وأعلنت المديرية العامة للأمن في المغرب، عن إلقاءها القبض على 3 أشخاص بينهم شرطي وجندي، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتحرش الجنسي والتغرير بسيدة متزوجة ومحاولة الاختطاف.

وكان الزوج قد تقدم بشكوى ، الثلاثاء، يتهم فيها 3 أشخاص بتعريض زوجته لإيحاءات وإشارات جنسية، قبل أن يدخل معهم في خلاف تطور إلى تقييد المشتكى، وإدخال الزوجة قسرًا إلى سيارة خاصة، ثم إنزالها بعد مسافة قصيرة وغادروا المكان.