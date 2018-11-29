حقيقة تلقين الطفل المعتدى عليه بسلك كهربائي في مداخلة تلفزيونية

تركي السالم(صدى):

على خلفية المداخلة التلفزيونية للطفل المعتدى عليه بسلك كهربائي على وجهه من قبل معلمه في صامطة، أكد والد الطالب أن ابنه لم يتم تلقينه ،وأن كل ما ذكره صحيح.

وأكد الأب أن ابنه كان يتحدث بمفرده وبما يشاهده في المدرسة نافيًا ان يكون قد تم توجيهه من قِبل أحد لاتهام المدرسة.

وكان الطالب قد أكد في مداخلة هاتفية بأحد البرامج التلفزيونية ، على أن جميع طاقم المدرسة يمارسون الضرب بما فيهم المدير بالعقال والخيزران والأسلاك .

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