دراسة: ” الوسامة ” تهدد الحياة المهنية لأصحابها

واشنطن(صدى):

توصلت دراسة علمية جديدة ،إلى أن الشخص الوسيم يجد صعوبة في إيجاد عمل، ما يؤثر على حياته المهنية سلبيا.

وبحسب الدراسة، يرجع هذا إلى أنه من المرجح أن ينظر الرؤساء الذكور للرجل الوسيم على أنه تهديد، ومن غير المرجح أن يُمنحوا فرصًا لإظهار مهاراتهم.

وشملت الدراسة، 4 تجارب مكتبية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، حيث طلب الباحثون من المشاركين من المديرين، اختيار موظفين جدد لأماكن شاغرة لديهم من خلال النظر في سيرهم الذاتية وصورهم.

وكل المرشحين للأماكن الشاغرة كانوا متماثلين تقريبًا في المهارات الموجودة بسيرهم الذاتية، ولكن التمييز الحقيقي الوحيد هو صورة الشخص الموجودة في الملفات.

وخلص الباحثون إلى أنه عندما يستعين الرجال برجال آخرين، يتأثر قرارهم سلبًا بجاذبية المرشح ونوع الوظيفة.

واقترح البروفسور صن يونج لي، رئيس فريق البحث بجامعة ميريلاند، بعد نتائج هذه الدراسة، الاستعانة بمصادر خارجية لعملية التوظيف في الشركات.