رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العربي: لم نعلم بإيقاف الحكم قبل مواجهة النصر ومولودية الجزائر

طلال الغامدي(صدى):

أكد رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العربي لكرة القدم الاماراتي غانم احمد غانم، أنه لم يصل لهم قرار إيقاف الحكم أدهم مخادمة من اتحاد بلاده، قبل مواجهة النصر ومولودية الجزائر، في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وقال غانم : ” لو كنا نعلم قبل مباراة النصر ومولودية الجزائر عن قرار إيقاف الحكم أدهم مخادمة من بلاده فإننا لم نقوم بتكليفه ” .

وكان الحكم قد تم إيقافه في بلاده لمدة شهر بسبب أخطاء تحيكمية له بالدوري الأردني ليقود مباراة مصيرية بين النصر والمولودية الجزائري والتي قادها تحكيما بأخطاء فادحة.

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