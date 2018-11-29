دوري أبطال أوروبا.. نتائج المباريات

نواف السالم(صدى):

حقق نادي برشلونة الإسباني فوزًا سهلًا أمام منافسه نادي إيندهوفن الهولندي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبهذه النتيجة رفع نادي برشلونة رصيده من النقاط إلي 13 نقطة في صدارة المجموعة.

وفى نفس المجموعة اقتنص فريق توتنهام الإنجليزي فوزا غاليا من ضيفه فريق إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 1 – 0، سجله النجم الدنماركي كريستيان إريكسن فى الدقيقة 80 من زمن المباراة.

فيما تلقى فريق ليفربول الإنجليزي، الخسارة الثانية على التوالي بالمجموعة الثالثة، من دوري أبطال أوروبا، بعد أن سقط أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين لهدف مساء اليوم الأربعاء في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب حديقة الأمراء، ضمن الجولة الخامسة لدور الـ32.

وجمدت تلك الخسارة رصيد ليفربول عند النقطة 6 في المركز الثالث، وتقدم باريس سان جيرمان للنقطة 8 بالترتيب الثاني.

وتغلب بورتو على منافسه شالكة بثلاثة أهداف لهدف واحد، وفي مباراة أخرى أقيمت في ذات التوقيت في ملعب سيجنال إيدونا بارك تعادل بروسيا دورتموند سلبيا بدون أهداف مع ضيفه كلوب بروج.

أما كلوب بروج فضمن تأهله للدوري الأوروبي بفضل وصوله للنقطة الخامسة بعيدا عن موناكو صاحب المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة فقط.