رئيس لجنة المسابقات: لا أؤيد أن يتم طلب تدخل رئيس الهيئة في كل أمر يتعلق بالاتحاد

ماجد محمد(صدى):

صرح عادل البطي رئيس لجنة المسابقات ،بأنه يشجع فريق الهلال، قائلا : ” واسألوا رؤساء الأندية عن عملي، جميع من في الوسط الرياضي لديهم ميول، الذي ليس لديه ميول لا يستحق أن يكون موجودا في الرياضة ” .

وحول تأجيل مباريات الهلال والنصر، قال : ” لدينا خطاب من النصر بخصوص تأجيل المباريات، ولن انشره لأنني لا أؤيد ذلك ” ، مضيفًا أن : ” نشر الخطابات الرسمية في موضوع تأجيل مباريات الهلال والنصر أمر عائد إلى اتحاد القدم ” .

وأضاف : ” بيان النصر تطرق إلى تركي آل الشيخ.. لا أؤيد أن يتم طلب تدخل رئيس الهيئة في كل أمر يتعلق باتحاد القدم ” .