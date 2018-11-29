بالفيديو.. ” الخثلان ” يوضح حكم السعي في حالة السهو

نايف السالم(صدى):

أفتى الشيخ ” سعد الخثلان ” الاستاذ بكلية الشريعة الإسلامية في جامعة الإمام ” محمد بن سعود ” ، اليوم الأربعاء، بجواز أداء الحاج السعي بعد فترة من الحج إذا نسي أن يقوم به في حجة قديمة.

وأضاف ” الخثلان ” ، خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” المذع عبر فضائية ” الرسالة ” ، أنه على الحاج أن يبدأ في السعي مباشرة لأنه قد طاف طواف الإفاضة، وبقي في ذمته من مناسك الحج السعي فقط.