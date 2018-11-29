بالفيديو.. ” الخثلان ” يوضح حكم السعي في حالة السهو
أفتى الشيخ ” سعد الخثلان ” الاستاذ بكلية الشريعة الإسلامية في جامعة الإمام ” محمد بن سعود ” ، اليوم الأربعاء، بجواز أداء الحاج السعي بعد فترة من الحج إذا نسي أن يقوم به في حجة قديمة.
وأضاف ” الخثلان ” ، خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” المذع عبر فضائية ” الرسالة ” ، أنه على الحاج أن يبدأ في السعي مباشرة لأنه قد طاف طواف الإفاضة، وبقي في ذمته من مناسك الحج السعي فقط.
#يستفتونك مع الشيخ سعد الخثلان
هل يجوز للحاج ان يسعى بعد فترة من الحج اذا نسي في حجة قديمة ؟ https://t.co/7L4Np0Qzyq pic.twitter.com/ocvPwBsgaR
— قناة الرسالة (@alresalahnet) November 28, 2018
عبد اللله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 950 ] نشر منذ 29 دقيقة
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