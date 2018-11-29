وفاة ابن الفنان “ طلال سلامة ”

أميره خالد(صدى):

انتقل إلى رحمة الله اليوم الأربعاء، أحمد ابن الفنان طلال سلامة في جدة.

وأفادت بعض المصادر المقربة من أسرة الفقيد بأنه من المرجح أن يتم دفنه في مقبرة البقيع في المدينة المنورة.

وسنوافيكم التفاصيل.