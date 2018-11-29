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وفاة ابن الفنان “ طلال سلامة ”

وفاة ابن الفنان “ طلال سلامة ”
أميره خالد(صدى):

انتقل إلى رحمة الله اليوم الأربعاء، أحمد ابن الفنان طلال سلامة في جدة.

وأفادت بعض المصادر المقربة من أسرة الفقيد بأنه من المرجح أن يتم دفنه في مقبرة البقيع في المدينة المنورة.

وسنوافيكم التفاصيل.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1007 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يرحمه ويغفرله بس وش السبب

[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 3 ساعات

اليوم راح احمد وغدا انا او طلال
اما ما للموت عظة وعبرة

[ عدد التعليقات: 96 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمه ويغفر له

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمه

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