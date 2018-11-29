نشر : منذ 3 ساعات 6٬012 5 فن وثقافة وفاة ابن الفنان “ طلال سلامة ” أميره خالد(صدى): انتقل إلى رحمة الله اليوم الأربعاء، أحمد ابن الفنان طلال سلامة في جدة. وأفادت بعض المصادر المقربة من أسرة الفقيد بأنه من المرجح أن يتم دفنه في مقبرة البقيع في المدينة المنورة. وسنوافيكم التفاصيل. الوسوم:طلال_سلامة
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38924 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحمه
الله يعظم أجرك ياطلال
سبق وصدم وهو طالع من المدرسة
هو مدري أخوه
وسلم😐
روميو[ عدد التعليقات: 1007 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحمه ويغفرله بس وش السبب
ابو منار[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 3 ساعات
اليوم راح احمد وغدا انا او طلال
اما ما للموت عظة وعبرة
سالم[ عدد التعليقات: 96 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه ويغفر له
ابو ناصر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه