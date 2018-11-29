بالفيديو.. ” الخثلان ” يوضح حكم الغياب من العمل وإمضاء حضور بسبب قلة العمل

عادل الحربي(صدى):

أشار أحد العاملين في إحدى جمعيات البر، إلى أنهم ليس لديهم عمل إلا في المواسم، متساءلًا: إذا تغيبوا ولم يحضروا وبعد مدة جاءوا ومضوا على الأيام السابقة، فهل هذا جائز؟.

وأجاب الشيخ سعد الخثلان، على السؤال، خلال استضافته في برنامج ” يستفتونك ” الذي يذاع على قناة الرسالة، قائلًا: ” غير جائز، وإخلال بالأمانة، وعليهم أن يحضروا كل يوم، ويوقعوا ويلتزموا بالنظام ” .

وتابع: ” والقول بأن عمال جمعيات البر ليس لديهم عمل هذا غير صحيح، ويأتي من كسلهم، وكان عليهم أن ينشطوا عمل هذه الجمعية ويحثوا الناس على دفع التبرعات، والزكوات لها، ويوصلوها للفقراء والمساكين ولا ينتظروا أن يأتيهم الناس ” .