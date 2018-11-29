توضيح من " العمل " بخصوص تعديل رسوم الفاتورة المجمعة والقيمة المضافة

عادل الحربي (صدى):

على خلفية مقطع الفيديو الذي تم تداوله لوزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، والذي تحدث فيه عن أنباء سارة للمواطنين بخصوص الفاتورة المجمعة وضريبة القيمة المضافة ،وأبناء المرافقين، أوضح مصدر مسؤول في الوزارة أن التعديل يخص فقط الجمعيات الخيرية المسجلة تحت مظلة الوزارة، والتي لا تمارس نشاطاً اقتصادياً ويوجد لديها بعض المنشآت غير الاقتصادية.

وأوضح أن مقطع الفيديو تم اجتزاؤه من اللقاء المفتوح لوزير العمل بداية الأسبوع الماضي، مع عدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات وأمناء الجمعيات الخيرية في المنطقة الشرقية.

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