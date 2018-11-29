calendar

توضيح من " العمل " بخصوص تعديل رسوم الفاتورة المجمعة والقيمة المضافة

Time منذ سنة
Views 17367
Comment 7
توضيح من " العمل " بخصوص تعديل رسوم الفاتورة المجمعة والقيمة المضافة

عادل الحربي (صدى):
على خلفية مقطع الفيديو الذي تم تداوله لوزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، والذي تحدث فيه عن أنباء سارة للمواطنين بخصوص الفاتورة المجمعة وضريبة القيمة المضافة ،وأبناء المرافقين، أوضح مصدر مسؤول في الوزارة أن التعديل يخص فقط الجمعيات الخيرية المسجلة تحت مظلة الوزارة، والتي لا تمارس نشاطاً اقتصادياً ويوجد لديها بعض المنشآت غير الاقتصادية.

وأوضح أن مقطع الفيديو تم اجتزاؤه من اللقاء المفتوح لوزير العمل بداية الأسبوع الماضي، مع عدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات وأمناء الجمعيات الخيرية في المنطقة الشرقية.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. وزير العمل يكشف عن أخبار سارة بخصوص الفاتورة المجمعة والقيمة المضافة

 

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

abdul
وما المانع من التعبد في الظلام والناس نيام خاصة في قيام الليل وقبل اذان الفجر؟
واضح*** وصريح***
اللهم أمين..
ابو محمد
اخس عليك تخلي الكلب النجس يعضعضك انت ولحيتك ، اخس ..
ابو محمد
صح لسانك يارفيق ..
abdul
يسابق الامر السامي ام بالونة الاختبار؟

أخر الأخبار

رئيس وزراء إيطاليا يعلن الفشل في السيطرة على الأوضاع بسبب كورونا
رئيس وزراء إيطاليا يعلن الفشل في السيطرة على الأوضاع بسبب كورونا
Time منذ 6 دقائق Views 1240
بالفيديو.. الشثري يوضح حكم الصلاة في الظلام
بالفيديو.. الشثري يوضح حكم الصلاة في الظلام
Time منذ 7 دقائق Views 1209
ابتسامة
ابتسامة
Time منذ 11 دقيقة Views 106
کورونا... درس مريم العذراء في النجاة من المحن
کورونا... درس مريم العذراء في النجاة من المحن
Time منذ 21 دقيقة Views 161
مغربية حسناء خايفه من الكورونا
مغربية حسناء خايفه من الكورونا
Time منذ 22 دقيقة Views 294
مواطنة وتحدي بعد الحجر الصحي
مواطنة وتحدي بعد الحجر الصحي
Time منذ 22 دقيقة Views 306
مواطن واختراع لمساج جديد !
مواطن واختراع لمساج جديد !
Time منذ 23 دقيقة Views 258
القبض على ناس تشيش في مقهى سري بالكويت
القبض على ناس تشيش في مقهى سري بالكويت
Time منذ 24 دقيقة Views 258
هندي على الفطرة
هندي على الفطرة
Time منذ 25 دقيقة Views 222
القبض على شخصين ظهرا وهما يشربان سائل تنظيف
القبض على شخصين ظهرا وهما يشربان سائل تنظيف
Time منذ 28 دقيقة Views 1312