بالصور.. اللقاء الإرشادي لطالبات كلية العلوم الإجتماعية

عبير شفلوت(صدى):

قدمت كلية العلوم الإجتماعية في جامعة أم القرى اللقاء الإرشادي لطالبات الكلية من جميع الأقسام تحت شعار ” شاور و استشر ” والمقام في قاعة الجوهرة بالزاهر، وتولى اليوم الأول قسم الأعلام والجغرافيا، واليوم الثاني قسم الأنجليزي والخدمة الأجتماعية، بحضور سعادة عميدة الدراسات الجامعية الدكتورة هالة العامودي ووكيلة عميد كلية العلوم الأجتماعية الدكتورة خلود بنت عبدالله الثبيتي ووكيلات الأقسام و عدد من عضوات الهيئة التدريسية والطالبات .

بُدئ اللقاء بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقت وكيلة عميد كلية العلوم الإجتماعية كلمتها على أهمية دور التوجيه والإرشاد في سير العملية التعليمية، مشيرة إلى أن الهدف من اللقاء هو مساعدة الطالبة على عدم التعثر أكاديمياً في الجامعة، وضرورة التواصل مع المرشدة الأكاديمية وأخذ مشورتها، لافتة إلى أنه من هنا جاء شعار ” شاور واستشر ” ، وأشارت إلى أن اللقاء يعد الأول على مستوى الكلية، وأنه سوف يعقد سنوياً لتعزيز دور الإرشاد ومفهوم علاقة الطالبة بالمرشدة الأكاديمية، كما شكرت الثبيتي رئيسة لجنة اللقاء الإرشادي و منسقات الأقسام الدكتورة مها اللهيبي من قسم الخدمة الاجتماعية، والدكتورة مليحة العبدلي من قسم الجغرافيا، والأستاذة بدرية السلمي من قسم اللغة الإنجليزية، والأستاذة علياء التركستاني من قسم الإعلام.

تلا ذلك كلمة رئيسة لجنة اللقاء الإرشادي ووكيلة عميد قسم الإعلام الدكتورة إنعام شعيبي تضمنها أن العمل على هذا اللقاء نعزز فيه ثقافة الأتصال والتواصل ونستعرض لكن جوانب عدة في الإرشاد والمشورة بهدف اثراء الجوانب المعرفية والإكاديمية.

بعد ذلك، توالت فقرات اللقاء التي اشتملت على فيديو تعريفي بكلية العلوم الإجتماعية، التعريف بالمجلس الطلابي، مرشدتك مُستشارتك و مسيرة المتفوقات .

بالأضافة الى ذلك تكريم مؤسسة رنوش لتنسيق الحفلات والطالبات المتفوقات بكل قسم .