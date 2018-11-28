مدير الشؤون الصحية بالحدود الشمالية يرعى فعاليات اليوم العالمي للسكري

سلطان الهوير(صدى):

رعى سعادة مديرعام الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية الاستاذ عبدالله بن ولمان العازمي فعاليات اليوم العالمي للسكري الذي يقيمه القطاع الصحي بطريف متمثلا بمركز الغدد الصماء والسكر اليوم الاربعاء 20\3\1440 هــــ بقاعة الإحتفالات بفندق جولدن ديون وبرعاية من عز كافيه بحضور مدير القطاع الصحي بمحافظة طريف الأستاذ فايز سرحان الرويلي ومدير الغدد الصماء والسكرالتخصصي بمحافظة طريف الأستاذ مرزوق الصخني الرويلي وافتتح المعرض المصاحب لليوم العالمي للسكر والذي يستمر ليوم غداً الخميس من الساعة الرابعة الى الساعة التاسعة مساء ويوجد جوائز تسحب يومياً للحضور ثم توجه سعادة المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية الاستاذ عبدالله بن ولمان العازمي الى المركز الصحي المناوب وقام بجولة تفقدية للمركز .

هذا وقدم مدير مركز الغدد الصماء والسكر التخصصي بطريف الاستاذ مرزوق الصخني الرويلي الشكر الجزيل لسعاده المدير العام ومدير القطاع الصحي بطريف و المساعدين لحضورهم وتشريفهم فعاليات اليوم العالمي السكر بمحافظة طريف .