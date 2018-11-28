” آل سويلم ” عن الأخطاء التحكيمية: مسخرة

نواف السالم(صدى):

هاجم رئيس نادي النصر، سعود آل سويلم، حكم مباراة النصر ومولودية الجزائر، بعد وقوع أخطائًا تحكيمية في المباراة أدت إلى هزيمة النصر بهدفين مقابل هدف.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” بطولة تستمد قيمتها من اسم زايد رحمه الله، ومباراة مفصلية وهذا الحكم!!! موقوف في بلاده ويدير مباراة خروج مغلوب ” .

أضاف : ” اذا بلده موقفته وش نرجي منه!! مسخرة مسخرة، ما ندري نصالي تقنية الفار والا الفئران البشرية ” .

وكان إبراهيم غالب، كابتن فريق النصر، قد اتهم التحكيم في مباراة الفريق أمام مولودية الجزائر، بأنه أضاع فرصًا للنصر كان يمكن أن تغير نتيجة المباراة.

وودّع النصر بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بعد الخسارة أمام الفريق الجزائري بهدفين مقابل هدف، خارج دياره.

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