” آل سويلم ” عن الأخطاء التحكيمية: مسخرة
هاجم رئيس نادي النصر، سعود آل سويلم، حكم مباراة النصر ومولودية الجزائر، بعد وقوع أخطائًا تحكيمية في المباراة أدت إلى هزيمة النصر بهدفين مقابل هدف.
وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” بطولة تستمد قيمتها من اسم زايد رحمه الله، ومباراة مفصلية وهذا الحكم!!! موقوف في بلاده ويدير مباراة خروج مغلوب ” .
أضاف : ” اذا بلده موقفته وش نرجي منه!! مسخرة مسخرة، ما ندري نصالي تقنية الفار والا الفئران البشرية ” .
وكان إبراهيم غالب، كابتن فريق النصر، قد اتهم التحكيم في مباراة الفريق أمام مولودية الجزائر، بأنه أضاع فرصًا للنصر كان يمكن أن تغير نتيجة المباراة.
وودّع النصر بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بعد الخسارة أمام الفريق الجزائري بهدفين مقابل هدف، خارج دياره.
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ابو وليد[ عدد التعليقات: 831 ] نشر منذ 60 دقيقة
انت متاكد ان الحكم مسخره والا يمكن فريقك اللي يبي حكم يد دلهوم
تقنية الفار[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 47 دقيقة
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اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1681 ] نشر منذ 45 دقيقة
ذوق من مر الكاس يا ناقه
احمدربك بطولة عربيه مو قاريه ولانهائيه مثل ماصار مع الهلال في نهائي اسيا من كوارث حبيبكم نيشمورا
على الاقل الحكم الاردني اخطأ بحق الفريقين مو بس فريقك انما الفرق انت فريقك فاشل وجالس تحط الشماعه على الحكم فقط عشان تغطي فشلاك وفشل فريقك
ها اسكت بس واركد لا تصجنا وخلك في ابلك يابو روج
عبدالله[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 33 دقيقة
مره سلق
ومره فيران
شكل رئيس النصر يشتغل في ناشيونا جيوقرافيك
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1681 ] نشر منذ 30 دقيقة
مسخره مسخره ههههههههههههههههههههههههههههههه
وانت وفريقك اكبر مسخره تمسخرتوا في الرياض وفي الجزائر