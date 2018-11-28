بالصور.. الإطاحة بـ 4 وافدين يروجون عملات مزيفة في جدة

نايف السالم(صدى):

تمكن رجال التحريات والبحث الجنائي بشرطة جدة من القبض على تشكيل عصابي مكون من أربعة وافدين اثنان من الجنسية المصرية وواحد من الجنسية اللبنانية والرابع سوري لقيامهم بترويج العملات المزيفة.

وتفصيلا؛ توافرت لدى شرطة جدة معلومات عن وجود تشكيل عصابي نشط يقوم بتزييف وترويج العملات المزيفه وأحد أفرادها يعمل بمؤسسة صرافة، فقد وجه مدير شرطة جدة بتكوين فريق عمل قام بدراسة النشاط الإجرامي المذكور الذي أسفر عن التوصل للمسوق الوسيط وإعداد الخطة اللازمة عن عزم أحد المصادر السرية بتوفير المشتري للعملة وبوضع الترتيبات اللازمة تم ضبط المتهمين.

وضبطت الجهات الأمنية بشرطة جدة بحوزتهم على مبلغ ( ٦٦١) ألف دولار مزيف من فئة (١٠٠)، ومبلغ وقدره (٤٠٠) ألف ريال مزيف من فئة (٥٠٠) و(١٠٠) وجهاز حاسب آلي من نوع (لاب توب) ومواد كيميائية سائلة تُستخدم في نشاطهم الجرمي المشار إليه، وتم تحريز جميع المضبوطات وجار جمع الاستدلالات.