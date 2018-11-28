مشرف القطاع الصحي بأملج يكرم الفريق التطوعي لـ حملة عيونك حياة

محمد السعران(صدى):

كرم مشرف القطاع الصحى بمحافظة املج ورئيس لجنة اصدقاء المرضى الأستاذ عبدالله عياد الفايدي المشاركين المتطوعين بحملة عيونك حياة التى نفذتها لجنة اصدقاء المرضى بالتعاون مع مركز السقاف لطب العيون بمحافظة جدة ومبرة أبوداود الخيرية والتي استمرت لمدة خمسة ايام شملت كشف وتوعية تم من خلالها الكشف والتشخيص على أكثر من ١٦٠٠ مراجع.

حيث شارك في هذه الحملة أكثر من ٨٥ متطوع ومتطوعة بالاضافة الى المشاركة المتميزة من طالبات الكلية الجامعية بأملج قسم التمريض بقيادة الدكتورة سامية عبود التي اشارت في كلمة لها خلال الحفل بأنها وجدت ما يسر ويبهج النفس من عمل منظم ومبادرات أتاحت لطالبات الجامعة وهيئة التدريس المشاركة والعمل بروح الفريق الواحد مع منظمي ومتطوعي هذه الحملة .

وفي الختام قدم الفايدي كلمة أوضح فيها أهمية العمل التطوعي والخدمة المجتمعية وأن لجنة اصدقاء المرضى بمحافظة أملج نفذت العديد من المبادرات فى المحافظة وساهمت فى الكثيرمن الفعاليات والبرامج التوعوية والتطويرية وقدمت الخدمات المناطة بها من مباني ومرافق صحيه وأجهزة طبية وتأمين علاج وتذاكر ومساعدات مالية.