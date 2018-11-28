بالفيديو.. إبراهيم غالب يتهم التحكيم: نريد حقنا فقط
اتهم إبراهيم غالب، كابتن فريق النصر، التحكيم في مباراة الفريق أمام مولودية الجزائر، بأنه أضاع فرصًا للنصر كان يمكن أن تغير نتيجة المباراة.
وأوضح ” غالب ” في تصريحات تليفزيونية، أن النصر كان له أكثر من ضربة جزاء لم تحتسب، مضيفًا : ” نريد حقنا فقط واستحقينا أكثر من ضربة جزاء ” .
وودّع النصر بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بعد الخسارة أمام الفريق الجزائري بهدفين مقابل هدف، خارج دياره.
"نريد حقنا فقط واستحقينا أكثر من ضربة جزاء"
"نعتذر من جماهير #النصر على هذه النتيجة"
إبراهيم غالب – كابتن فريق النصر السعودي#مولودية_النصر#كأس_زايد_للأندية_الأبطال pic.twitter.com/T9qHYYgLZZ
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 28, 2018
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ابو وليد[ عدد التعليقات: 831 ] نشر منذ 1 ساعة
دلهوم وحكام الدفع الرباعي — خلاص مافيه صديق
دهـــر⌛[ عدد التعليقات: 1569 ] نشر منذ 1 ساعة
مبــــــــروكـ للمــولوديـة🇭🇺💪مبـــروكـ للجــزائـر🇩🇿💪نحــن لهــاا👌🏼👌🏼 بإذن اللّـه الكـأس جــــزائرية 🏆🥇
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1681 ] نشر منذ 41 دقيقة
انا عايزين جمله مفيده
فهمنا ايش المشكله بالضبط هو تحكيم والا مو التحكيم هات السبب نبي جواب نهائي هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه