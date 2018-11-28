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بالفيديو.. إبراهيم غالب يتهم التحكيم: نريد حقنا فقط

بالفيديو.. إبراهيم غالب يتهم التحكيم: نريد حقنا فقط
طلال الغامدي(صدى):

اتهم إبراهيم غالب، كابتن فريق النصر، التحكيم في مباراة الفريق أمام مولودية الجزائر، بأنه أضاع فرصًا للنصر كان يمكن أن تغير نتيجة المباراة.

وأوضح ” غالب ” في تصريحات تليفزيونية، أن النصر كان له أكثر من ضربة جزاء لم تحتسب، مضيفًا : ” نريد حقنا فقط واستحقينا أكثر من ضربة جزاء ” .

وودّع النصر بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بعد الخسارة أمام الفريق الجزائري بهدفين مقابل هدف، خارج دياره.

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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 831 ] نشر منذ 1 ساعة

دلهوم وحكام الدفع الرباعي — خلاص مافيه صديق

[ عدد التعليقات: 1569 ] نشر منذ 1 ساعة

مبــــــــروكـ للمــولوديـة🇭🇺💪مبـــروكـ للجــزائـر🇩🇿💪نحــن لهــاا👌🏼👌🏼 بإذن اللّـه الكـأس جــــزائرية 🏆🥇

[ عدد التعليقات: 1681 ] نشر منذ 41 دقيقة

انا عايزين جمله مفيده

فهمنا ايش المشكله بالضبط هو تحكيم والا مو التحكيم هات السبب نبي جواب نهائي هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

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