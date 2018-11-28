بالفيديو.. إبراهيم غالب يتهم التحكيم: نريد حقنا فقط

طلال الغامدي(صدى):

اتهم إبراهيم غالب، كابتن فريق النصر، التحكيم في مباراة الفريق أمام مولودية الجزائر، بأنه أضاع فرصًا للنصر كان يمكن أن تغير نتيجة المباراة.

وأوضح ” غالب ” في تصريحات تليفزيونية، أن النصر كان له أكثر من ضربة جزاء لم تحتسب، مضيفًا : ” نريد حقنا فقط واستحقينا أكثر من ضربة جزاء ” .

وودّع النصر بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بعد الخسارة أمام الفريق الجزائري بهدفين مقابل هدف، خارج دياره.

"نريد حقنا فقط واستحقينا أكثر من ضربة جزاء"

"نعتذر من جماهير #النصر على هذه النتيجة"

إبراهيم غالب – كابتن فريق النصر السعودي#مولودية_النصر#كأس_زايد_للأندية_الأبطال pic.twitter.com/T9qHYYgLZZ — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 28, 2018

اقرأ أيضًا :