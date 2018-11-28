بالصور.. انضمام ” صحة الرياض ” في معرض ” صحتي أولًا “

عادل الحربي(صدى):

انضمت صحة الرياض، ممثله في برنامج مكافحة التدخين، لمعرض صحتي أولًا، في كلية التقنية، لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من الإثنين ١٤٤٠-٣-١٨.

وقدمت صحة الرياض، خلال انضمامها معرض توعوي يقدم عددًا من المجسمات، ووسائل توعوية عن أضرار التدخين، إضافة إلى التدخين القسري، وعمل فحوصات للطلبة الراغبين في الإقلاع عن التدخين.

كما حولت الطلاب المدخنين إلي عيادات مكافحة التدخين التابعه لصحة الرياض، ومتابعتهم لحين إقلاعهم، وتم شرح الأنظمة والإجراءات في مكافحة التدخين، و عمل أمانة لجنة مكافحة التبغ بالرياض، وذلك بحضور مايفوق عن ٥٠٠ زائر من طلاب، ومنسوبي الكلية.