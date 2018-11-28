شركة الخدمات الأرضية تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت الشركة السعودية للخدمات الأرضية وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى أخصائي الاتصالات الخارجية.

وأوضحت الشركة أن العمل بفروع الشركة في منطقة مكة المكرمة، أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، أو وسائل الإعلام)، ويفضل درجة الماجستير، مع وجود خبرات سابقة.

وأكدت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 نوفمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 ديسمبر 2018م، مشيرة إنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي هنــا .