العليان المالية: وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين بالرياض والجبيل

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة شركة العليان المالية، اليوم الأربعاء، عن توافر وظائف إدارية وهندسية للرجال والنساء، من حملة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في كل من الرياض، والجبيل.

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم متاح بدءًا من أمس الثلاثاء ومستمر حتى تاريخ 27 فبرايرالقادم، وأن الوظائف المتاحة على مسمى ” مدير المبيعات (الرياض): درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال، أو التسويق) ، مهندس تطوير أعمال (الجبيل): درجة البكالوريوس في (الهندسة الميكانيكية، الكيميائية، العمليات، إدارة الأعمال)، ويفضل درجة الماجستير.

وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنــا .