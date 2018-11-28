بالفيديو.. سوري يشيد بنبل المرأة السعودية

دمشق(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول، اليوم الأربعاء، موقف إنساني رائع قام به عدد من السيدات السعوديات داخل أحد مراكز التجميل النسائية بمدينة ” سكاكا ” في منطقة الجوف، مع ” طفلة سورية ” يتيمة الأم، أرسلها والدها إلى المركز لتصفيف شعرها لعدم قدرته على القيام بهذه المهمة.

وروى ” السوري ” ، الحنان والعطف الذي تلقته ابنته من النساء السعوديات اللاتي تعاملن معها بحنان ورعاية فائقة، كما أغدقنها بالهدايا ورفضن أخذ المقابل المالي لهذه الخدمة والرعاية.

وأظهر ” السوري ” ، خلال الفيديو شكره وامتنانه بأفعال النسوة، قائلًا : ” نعم هذه المرأة السعودية ياسادة ” .