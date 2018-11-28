بالفيديو.. سوري يشيد بنبل المرأة السعودية
وثق مقطع فيديو متداول، اليوم الأربعاء، موقف إنساني رائع قام به عدد من السيدات السعوديات داخل أحد مراكز التجميل النسائية بمدينة ” سكاكا ” في منطقة الجوف، مع ” طفلة سورية ” يتيمة الأم، أرسلها والدها إلى المركز لتصفيف شعرها لعدم قدرته على القيام بهذه المهمة.
وروى ” السوري ” ، الحنان والعطف الذي تلقته ابنته من النساء السعوديات اللاتي تعاملن معها بحنان ورعاية فائقة، كما أغدقنها بالهدايا ورفضن أخذ المقابل المالي لهذه الخدمة والرعاية.
وأظهر ” السوري ” ، خلال الفيديو شكره وامتنانه بأفعال النسوة، قائلًا : ” نعم هذه المرأة السعودية ياسادة ” .
هذا ما حصل لسوري مقيم في السعودية مع بنات سعوديات يعملن في صالون نسائي!!
.
.
– نعم هذه المرأة السعودية ياسادة🇸🇦 pic.twitter.com/IsCOyUanIx
— الردع السعودي 🇸🇦 (@Alrad3sa) November 28, 2018
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3555 ] نشر منذ 14 دقيقة
هذه هي إنسانية و حنان المرآة السعودية فجزاهن الف خير